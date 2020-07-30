Газизов: Кокорин? Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переходе форварда Александра Кокорина.

«С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чём вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Работаем с утра до ночи. Постараемся сделать всё, чтобы команда выигрывала», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.