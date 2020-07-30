Златан Ибрагимович решил остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил остаться в итальянском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, шведский футболист обсудит условия нового контракта с «Миланом» в ближайшие дни. Отмечается, что Ибрагимовича убедили остаться в команде Стефано Пиоли.



Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.



В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру провёл 759 встреч, в которых забил 464 мяча и отдал 184 результативные передачи.