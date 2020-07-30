Газизов — о Рахимове: теперь в «Спартаке» будет работать любой, кто зайдёт в офис?

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о посещении тренером Рашидом Рахимовым офиса клуба.
«Встреча с Рахимовым? Мы друзья, очень давно общаемся. Хотели встретиться, я сказал, чтобы подъезжал в офис, здесь легче переговорить. Разговоры, что Рахимов придёт в «Спартак»? Да ну, бросьте. Любой человек, который зайдет в офис, теперь в «Спартаке» будет работать? Если вы тут утром встанете [у офиса], знаете сколько народа увидите. Это, наверное, для многих будет откровением. У меня очень много встреч с людьми, которые не работают в «Спартаке». В этом нет ничего секретного», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов сегодня был замечен в у офиса «Спартака».
- 30 июля 2020
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