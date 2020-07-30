Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему трансферных слухов.

«Урунова тоже тут видели? Давайте подождём. Мне кажется, надо говорить, когда уже всё произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом. Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль — игрок «Спартака», мы на него рассчитываем. Много слухов? Это работа, я привык. Понимаю, что это футбол, и понимаю, что это «Спартак». Я к этому готов», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сообщалось, что трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова должен быть оформлен до конца этой недели, когда футболист вылечится от коронавируса. Московский клуб заплатит за хавбека € 2 млн. Такую же сумму за игрока был готов заплатить ЦСКА.



Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года из ташкентского «Локомотива». Сумма трансфера составила € 200 тыс. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (9 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.