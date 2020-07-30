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«Локомотив» открыл продажу абонементов и ввёл виртуальную подписку

«Локомотив» открыл продажу абонементов и ввёл виртуальную подписку
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» — первый московский клуб, открывший продажу абонементов на новый сезон. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений вместимость стадиона сокращена и большинство болельщиков не смогут занять свои обычные места. В связи с этим «Локомотив» ввёл виртуальную подписку, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Вместо традиционного варианта абонемента, закреплённого за конкретным креслом на трибуне, клуб предлагает болельщикам возможность выбора и подарит набор дополнительных опций. «Виртуальный абонемент» предложен в пяти категориях: «Юг + Север» (трибуны за воротами), «Центр», VIP, «Ресторан» и Diamond. Подписка действует на домашние матчи чемпионата и Кубка России, которые будут проходить со зрителями.

Перед каждым таким матчем на официальном сайте «Локомотива» будет открываться приоритетный доступ к выбору мест для владельцев подписки. Каждый сможет бесплатно выбрать одно место на трибуне соответствующей категории. При этом подписки более высокого ценового уровня открывают доступ к секторам более низкого.

Матчи Лиги чемпионов не входят в пакет абонемента: УЕФА не анонсировал решение по числу зрителей. Если матчи Лиги чемпионов пройдут со зрителями, владельцы подписки также получат приоритетное право покупки билетов (или пакетного предложения) и особую скидку.

При покупке абонемента действует скидка для владельцев абонементов предыдущего сезона, а также скидки для льготных категорий болельщиков (школьники и студенты, пенсионеры, многодетные родители). Владельцы подписки получают 30%-ную скидку на игровую форму нового сезона, скидки на парковку в дни матчей и другие бонусы.

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