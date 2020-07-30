Форвард «Вулверхэмптона» Хименес перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес в ближайшее время перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Metro со ссылкой на телеканал RTP.
Мексиканский форвард станет игроком манкунианцев, так как «волки» уже подписали футболиста ему на замену. Им станет нападающий «Браги» Паулинью.
В мае сообщалось, что в летнее трансферное окно Хименес может перейти в один из европейских топ-клубов. The Times писал, что в межсезонье за 29-летнего футболиста поборются «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». В услугах Хименеса был заинтересован и мадридский «Реал».
Рауль выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года, а ранее защищал цвета «Америки», «Атлетико» и «Бенфики». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 6 результативных передач.
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