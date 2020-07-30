Тихонов рассказал о плюсах возможного перехода Кокорина в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.



«Вспомните Владимира Быстрова. Он перешёл из «Зенита» в «Спартак» и приносил красно-белым пользу. Мало того, в 2009 году он вернулся обратно в Санкт-Петербург и столкнулся с настоящей обструкцией. Фанаты «Зенита» много чего о нём говорили, но он вернул их доверие игрой. Да и что такого Кокорин говорил о «Спартаке»? Он же никого не оскорблял. Может, говорил, что не любит красно-белых, но так говорят все молодые футболисты, выступающие в командах — антагонистах «Спартака». Посмотрим, как Кокорин себя проявит.



Не знаю, станет ли Кокорин лидером «Спартака». Вы понимаете, играть в «Зените» — одно, играть в «Сочи» — другое, а в «Спартаке» — третье. Не будем загадывать. Но хотелось бы, чтобы Александр принёс клубу большую пользу, он хороший нападающий.



Да, в «Спартаке» есть три форварда, но, если бы они устраивали руководство, контракт с Александром не стали бы подписывать. Значит, есть какие-то претензии к имеющимся в команде футболистам. Например, у «Зенита» на данный момент только два форварда — Артём Дзюба и Сердар Азмун, но других нападающих они не берут», — приводит слова Тихонова «RT на русском».

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