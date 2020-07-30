«Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний в CAS

«Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает Spiegel.



Напомним, 13 июля CAS принял решение отменить отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов. При этом штраф, который по решению УЕФА составлял € 30 млн, был сокращён до € 10 млн.



По информации источника, член правления клуба Джеймс Пирс солгал во время рассмотрения апелляции в Лозанне.



Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов