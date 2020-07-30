Хохлов высказался о перспективах связки Кокорин — Соболев в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».
«Переход Кокорина в «Спартак» не удивил. Александр — хороший, востребованный игрок, и он вправе выбирать себе новую команду. Думаю, футболист такого класса усилит любой коллектив РПЛ. Кокорин явно усилит и «Спартак». А вот как будет играть «Спартак» с приходом нападающего, будет ли Доменико Тедеско менять тактическую расстановку, сказать пока сложно. Надо спрашивать у тренера, на какой позиции он видит Кокорина. Его неоднократно использовали и на краю атаки. Он вполне может сыграть там, например, при схеме 4-3-3, но всё же Александр больше любит действовать в центре нападения. Он может составить неплохой дуэт с Александром Соболевым. Один высокий и умеет цепляться за мячи, другой манёвренный. Хорошее сочетание. Наличие двух разноплановых футболистов в атаке — безусловный плюс», — приводит слова Хохлова «RT на русском».
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