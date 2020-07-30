Агент Маньяков намекнул на переход своего клиента в «Спартак»

Футбольный агент Александр Маньяков в своём телеграм-канале намекнул, что один из игроков, чьи интересы он представляет, перейдёт в «Спартак».
«Один из наших клиентов прибыл в Москву. Говорит, нравится вид из окна», — написал Маньяков, опубликовав фото из офисного здания с видом на «Открытие Арену» — домашний стадион «Спартака».
Фото: телеграм-канал Александра Маньякова
Компания Александра Маньякова представляет интересы хавбека «Уфы» Даниила Фомина и других футболистов.
«Чемпионат» сообщал, что форвард Александр Кокорин находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком». Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать его возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать.
Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе карьеры выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
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