Агент Маньяков намекнул на переход своего клиента в «Спартак»

Футбольный агент Александр Маньяков в своём телеграм-канале намекнул, что один из игроков, чьи интересы он представляет, перейдёт в «Спартак».

«Один из наших клиентов прибыл в Москву. Говорит, нравится вид из окна», — написал Маньяков, опубликовав фото из офисного здания с видом на «Открытие Арену» — домашний стадион «Спартака».

Фото: телеграм-канал Александра Маньякова

Компания Александра Маньякова представляет интересы хавбека «Уфы» Даниила Фомина и других футболистов.

«Чемпионат» сообщал, что форвард Александр Кокорин находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком». Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать его возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать.



Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе карьеры выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.