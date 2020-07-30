«Ростов» успешно обжаловал два штрафа, наказание Валерия Карпина осталось в силе

Сегодня, 30 июля, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором были рассмотрены жалобы на решения КДК.



Апелляционный комитет удовлетворил две жалобы «Ростова». Было решено сократить два штрафа «Ростова» за нарушение регламента по возобновлению сезона на 50 тыс. рублей каждый.



При этом штраф главного тренера ростовчан Валерия Карпина было решено оставить в силе. Напомним, специалист был оштрафован на 100 тыс. рублей за слова про «ненормальный чемпионат России». К тому же Карпину было вынесено замечание.



Не были отменены и штрафы игрока тульского «Арсенала» Валерия Громыко и футболиста «Уфы» Даниила Фомина. Игроки были оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушения регламента по возобновлению сезона.

Валерий Карпин оштрафован за слова про «ненормальный чемпионат России»