«Зенит» опубликовал мем с горящим домом на тему трансферных слухов

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале выложила мем с мальчиком и горящим домом.

Под мальчиком подразумевается сам «Зенит», под людьми, наблюдающими за пожаром — инсайдеры. «Спокойной ночи», — говорится в подписи к картинке.

Как «Чемпионату» стало известно, что форвард «Зенита» Александр Кокорин находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком». Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать.

Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.