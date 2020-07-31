«Зенит» опубликовал мем с горящим домом на тему трансферных слухов

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале выложила мем с мальчиком и горящим домом.
Под мальчиком подразумевается сам «Зенит», под людьми, наблюдающими за пожаром — инсайдеры. «Спокойной ночи», — говорится в подписи к картинке.
Как «Чемпионату» стало известно, что форвард «Зенита» Александр Кокорин находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком». Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать.
Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
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