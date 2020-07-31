Капитан «Сент-Этьена» Перрен завершил карьеру после 17 лет в клубе
Защитник и капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен объявил о завершении карьеры.
«С большим волнением я объявляю, что сыграл в последнем матче за клуб всей моей жизни в финале Кубка Франции. Несмотря на то, что я ожидал другого финала, я счастлив и горжусь своим путём в 17 лет в профессиональном футболе. У меня были взлёты и падения, но я всегда отдавал все свои силы.
Эта страница перевернута, но моя история в «Сент-Этьене» ещё не закончена», — написал Перрен в «Инстаграме».
Последним матчем Перрена стал финал Кубка Франции, в котором «Сент-Этьен» уступил «ПСЖ» со счётом 0:1, а Перрен был удалён. Всю свою карьеру Перрен выступал только в одном клубе — «Сент-Этьене». Помимо этого он провёл четыре матча в составе молодёжной сборной Франции.
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции
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