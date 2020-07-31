«Барселона» намерена вернуть из «Манчестер Сити» своего воспитанника Эрика Гарсию
«Барселона» направила «Манчестер Сити» запрос по поводу возможности трансфера защитника Эрика Гарсии, сообщает Sport.es.
19-летний Гарсия является воспитанником сине-гранатовых, а его контракт с «горожанами» истекает летом будущего года, и тогда он сможет покинуть британский клуб в статусе свободного агента. Это облегчает задачу каталонцам, которые находятся не в лучшей финансовой ситуации.
Сам Гарсия также изъявляет желание снова стать частью каталонского клуба. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах АПЛ, но не отметился результативными действиями. В «Манчестер Сити» Гарсия перебрался в 2017 году, будучи игроком молодёжной команды «Барселоны», после того, как стал чемпионом Европы в составе сборной Испании U-17.
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