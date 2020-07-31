«Арсенал» может арендовать Коутиньо и платить ему зарплату вместе с «Барселоной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщается в «твиттере» Actualite Barca со ссылкой на RAC1.
Игрок может перейти в «Арсенал» на правах аренды. При этом клубы будут вместе выплачивать ему зарплату.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Филиппе € 80 млн. При этом сине-гранатовые до сих не получали конкретных предложений о покупке 28-летнего хавбека.
Напомним, Коутинью уже имеет опыт выступления в чемпионат Англии. Он защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону».
В минувшей кампании-2019/2020 Коутиньо записал в свой актив 9 голов и 8 результативных передач в 34 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Контрактное соглашение Филиппе с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года.
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