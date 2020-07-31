«Бавария» проявляет интерес к форварду «Монако» Виссаму Бен Йеддеру

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Goal. По данным источника, интерес к футболисту проявляет мюнхенская «Бавария».

В досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции Бен Йеддер принял участие в 26 матчах за «Монако», в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Трансферная стоимость французского нападающего оценивается в € 40 млн. По итогам сезона «Монако» финишировал на девятом месте, записав в свой актив 40 очков, и не выступит в следующем сезоне еврокубков.

«Бавария» в свою очередь стала чемпионом Германии и в следующем сезоне выступат в групповом этапе Лиги чемпионов.