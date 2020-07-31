Гранит Джака: я был близок к уходу из «Арсенала», но стал сильнее, чем когда-либо

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака рассказал, что был готов покинуть клуб после конфликта с болельщиками лондонского клуба.
«Все знают, что случилось со мной и фанатами или фанатами со мной. Это было нехорошее время. Но, возможно, это был ключ, потому что я стал сильнее, чем когда-либо и многому научился в этой ситуации. Я надеюсь, что болельщики тоже. Люди начинают понимать меня всё больше и больше. Я был очень близок к тому, чтобы покинуть клуб. До этого момента я прекрасно провел время в «Арсенале». Когда приехал Микель, у меня была очень хорошая встреча с ним. Он перевернул меня и дал мне второй шанс, и он показал, что доверяет мне, и я пытался вернуть ему всё.
Напомним, в октябре прошлого гожа Джака во время матча 10-го тура с «Кристал Пэлас» вступил в конфликт с болельщиками «Арсенала». После замены Джаку освистали фанаты, в ответ капитан команды приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позже игрока лишили капитанской повязки и отстранили от игр за клуб.
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