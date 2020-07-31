Неймар: нас впереди ждёт четыре финала

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от оставшейся части сезона, а также оценил свою результативность.
Напомним, что сегодня, 31 июля, парижане сыграют с «Лионом» в матче за Кубок лиги. Начало встречи – в 22:10 по московскому времени.
«Нас впереди ждёт четыре финала. Каждый матч будет решающим, это финал, и именно так мы к ним и относимся. Мы всегда играем ради того, чтобы победить.
Я доволен своими показателями. Очевидно, что уверенность команды в себе влияет на уровень моих выступлений, так что я более чем удовлетворён. Сочетание индивидуальных выступлений и сильной команды приведёт нас к титулам», — приводит слова игрока Diario Sport.
В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
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