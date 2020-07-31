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«Краснодар» представил форму на следующий сезон

«Краснодар» представил форму на следующий сезон
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Краснодар» представил основной и гостевой комплекты игровой экипировки на сезон-2020/2021.

Домашний комплект выполнен в классическом сочетании чёрного и зелёного цветов и украшен геометрическим узором. Выездная форма – в белом цвете, а украшают её те же асимметрические элементы, но уже в светло-серой расцветке.

Отметим, что техническим спонсором клуба является компания Puma.

«Форма PUMA создаётся по особой современной технологии, соответствующей самым высоким требованиям – с использованием «дышащего» жаккарда. В комбинации с облегающим кроем он в точности соответствует требованиям футболистов высочайшего класса. Благодаря этому внешняя сторона футболок и их рукава имеют необходимый уровень воздухопроницаемости», — сообщает пресс-служба клуба.

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