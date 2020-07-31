«Барселона» представила гостевую форму на сезон-2020/2021. Она чёрно-золотая

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Основным цветом экипировки в третий раз за всю историю клуба стал чёрный. Все вставки, включая эмблему каталонцев, логотипы спонсоров и воротник, сделаны золотыми. Техническим спонсором сине-гранатовых является американская фирма Nike.
Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»
В минувшем сезоне Ла Лиги «Барселона», набрав 82 очка в 38 турах, финишировала второй в турнирной таблице, отстав от мадридского «Реала» на 5 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала сыграли в гостях с «Наполи» вничью со счётом 1:1. Ответная встреча, как и все заключительные игры главного еврокубка, пройдёт в августе.
Ранее «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон.
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