«Барселона» представила гостевую форму на сезон-2020/2021. Она чёрно-золотая

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.



Основным цветом экипировки в третий раз за всю историю клуба стал чёрный. Все вставки, включая эмблему каталонцев, логотипы спонсоров и воротник, сделаны золотыми. Техническим спонсором сине-гранатовых является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

В минувшем сезоне Ла Лиги «Барселона», набрав 82 очка в 38 турах, финишировала второй в турнирной таблице, отстав от мадридского «Реала» на 5 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала сыграли в гостях с «Наполи» вничью со счётом 1:1. Ответная встреча, как и все заключительные игры главного еврокубка, пройдёт в августе.



Ранее «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон.