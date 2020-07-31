Новиков: у «Динамо» всё ещё наблюдается переизбыток игроков на некоторых позициях

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал прошедший сезон и рассказал о кадровых планах команды.

«Так быстро всё пролетело, не было времени ни о чём подумать, такой нон-стоп. Пока мы сидели дома во время пандемии, всё равно приходилось заниматься работой. Очень быстро пролетел этот сезон. Главное, что задачи мы выполнили – молодёжная команда первое место заняла, главная команда в еврокубках. Сезон можно считать успешным.



Всё ещё есть травмированные. Никак не поправится Паршивлюк. Надеюсь, к следующей недели все будут в строю. Некоторые ребята однозначно уедут в аренду, им нужна игровая практика. У нас всё ещё наблюдается переизбыток игроков на некоторых позициях. Поэтому кто-то уедет, а кого-то мы еще более пристально посмотрим и, может быть, сохраним.



Что касается ушедших футболистов, то, во-первых, спасибо огромное ребятам, которые были с нами. Они помогли нам добиться поставленных задач. Мы очень им благодарны, желаем дальнейших успехов, удачи и, главное, здоровья», — сказал Новиков в интервью клубному телевидению.