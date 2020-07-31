«Спартак» поборется с двумя европейскими клубами за защитника «Страсбурга» Лала

Защитник «Страсбурга» Кенни Лала с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Le10sport.com, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов как во Франции, так и за границей. Так, Кенни может оказаться в «Марселе», главный тренер которого Андре Виллаш-Боаш, известный в России по работе в «Зените», лично хочет видеть его в своей команде. Заполучить француза хочет и немецкий клуб «Аугсбург», который уже делал запросы по нему.



Среди претендентов на Лала есть и представитель России. На игрока нацелился московский «Спартак». Красно-белые ещё не делали предложения, но серьёзно настроены бороться за защитника. Отмечается, что «Страсбург» готов продать Кенни, чтобы избежать его ухода на правах свободного агента следующим летом, когда истечёт его контракт.



Лала выступает за «Страсбург» с 2017 года. В минувшем сезоне провёл 25 матчей во французской Лиге 1, забил 2 гола (оба – с пенальти), отдал 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку.

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