Источник: Камано перейдёт в «Локомотив»

Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал возможный переход в «Локомотив» полузащитника «Бордо» Франсуа Камано.
«Он уже давно должен быть в Москве. Многое зависело от агентов, которые планировали предложить игрока другим клубам. Да, он должен был переходить в «Монако» или «Севилью», но эти трансферы не состоялись, и вот теперь Камано уйдёт в «Локомотив», — приводит слова журналиста Girondins 4ever.
Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии». Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Франсуа принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и 1 встрече Кубка французской лиги. В активе игрока 1 гол.
Зимой сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к Камано. Российский клуб делал предложение об аренде футболиста с опцией выкупа примерно за € 8 млн.
- 31 июля 2020
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