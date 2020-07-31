Новиков — о трансферных планах: три новичка в «Динамо» будет точно

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился трансферными планами клуба на ближайшее трансферное окно.
«У нас задача — усилить середину поля, она будет усилена однозначно, поэтому болельщикам переживать не надо. Три новичка будет точно. Может быть, кого-то ещё одного приобретём, если получится договориться. Но я думаю, три, максимум четыре новичка нас пополнят», — сказал Новиков в интервью клубному телевидению.
Ранее «Динамо» покинуло сразу семь футболистов. У ряда игроков закончились контракты, руководство бело-голубых приняло решение не продлевать с ними соглашения.
По итогам прошедшего чемпионата России московское «Динамо» стало шестым. Благодаря победе чемпиона в Кубке России бело-голубые сыграют в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы.
- 31 июля 2020
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