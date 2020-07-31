Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В РПЛ объяснили выбор «ВЭБ Арены» в качестве стадиона для Суперкубка

В РПЛ объяснили выбор «ВЭБ Арены» в качестве стадиона для Суперкубка
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига объяснила, почему матч Суперкубка России пройдёт на домашней арене ЦСКА.

«В качестве возможных арен для проведения матча за Суперкубок России лига рассматривала стадионы в Саранске, Калининграде, Санкт-Петербурге, а также «РЖД Арену» и «ВЭБ Арену».

Мы выбрали нейтральный стадион, у которого есть опыт проведения матчей в новых условиях – это стало преимуществом из-за сжатых сроков подготовки к игре. К тому же «ВЭБ Арена» ещё ни разу не принимала матч за Суперкубок России.

Немаловажную роль сыграло то, что в Москве разрешили увеличить заполняемость стадионов – до 50% от общей вместимости с учётом социального дистанцирования», — сообщили в пресс-службе РПЛ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020