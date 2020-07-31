В РПЛ объяснили выбор «ВЭБ Арены» в качестве стадиона для Суперкубка

Российская Премьер-Лига объяснила, почему матч Суперкубка России пройдёт на домашней арене ЦСКА.

«В качестве возможных арен для проведения матча за Суперкубок России лига рассматривала стадионы в Саранске, Калининграде, Санкт-Петербурге, а также «РЖД Арену» и «ВЭБ Арену».



Мы выбрали нейтральный стадион, у которого есть опыт проведения матчей в новых условиях – это стало преимуществом из-за сжатых сроков подготовки к игре. К тому же «ВЭБ Арена» ещё ни разу не принимала матч за Суперкубок России.



Немаловажную роль сыграло то, что в Москве разрешили увеличить заполняемость стадионов – до 50% от общей вместимости с учётом социального дистанцирования», — сообщили в пресс-службе РПЛ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.