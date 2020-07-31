Игорь Бушманов прокомментировал итоги заседания суда по делу Мамаева и Кокорина

Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о пересмотре приговора его клиенту, а также Александру Кокорину.

«С нами согласилась кассационная инстанция, что есть основания как для оправдания по ряду эпизодов, так и для переквалификации. По первому эпизоду мы просили переквалифицировать Мамаеву на менее тяжкий, поскольку в его действиях не было хулиганского мотива. Он действовал исходя из личных неприязненных отношений, которое было вызвано моральным и противоправным действием самого потерпевшего.



По другому эпизоду, хулиганство, за которое все осуждённые получили фактическое лишение свободы, хотя состава преступления в их действиях нет, оно квалифицировано неправильно, надуманно и просили оправдать всех фигурантов.



Третий эпизод – побои, которые вменяются Мамаеву и Протасовицкому, — также надуман. Состав преступления отсутствовал, и никакого вреда здоровья потерпевшему Гайсину причинено не было. Это всё мы сообщали в ходе предварительного следствия и на предыдущих судах, но кассационная инстанция нас услышала, поддержала и внесла что-то своё. Надеюсь, что апелляционная инстанция учтёт эти доводы и примет законное обоснованное решение, которое будет вынесено в понедельник.



Наша позиция – по двум эпизодам оправдать, а по третьему переквалифицировать. А также освобождение от отбытия наказания, поскольку максимальная санкция четыре месяца ареста. Я попросил денежный штраф в 40 тысяч рублей и освобождение от отбытия наказания, Павел долго находился под стражей.

Сегодня все указывали на справедливость. Футболисты хотят побыстрее забыть это как страшный сон и вернуться к своей работе. Надеюсь, что суд всё увидел», — приводит слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.