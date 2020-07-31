Александр Кокорин: «Спартак»? Скоро всё узнаете

Нападающий Александр Кокорин ответил на вопрос о потенциальном переходе в московский «Спартак».



«Спартак»? Скоро вы всё узнаете», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года. Впоследствии появилась информация, что игрок принял предложение, однако генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов отказался её комментировать.



Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.



В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 7 голов (2 — с пенальти), отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки.

Александр Кокорин проигнорировал вопросы журналистов о «Спартаке»