«Реал» показал новую домашнюю и гостевую форму

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте представил новые домашний и выездной комплекты игровой формы, в которых команда выступит в сезоне-2020/2021.



Основная экипировка выполнена в традиционном для «Королевского клуба» белом цвете. Особенностью является воротник, а полосы по бокам сделаны розовыми. Гостевой комплект выполнен целиком в розовом цвете, вставки на нём – тёмно-синие. Техническим спонсором «сливочных» является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Реал»

Фото: Официальный сайт ФК «Реал»

«Реал» по итогам завершившегося сезона испанской Примеры завоевал чемпионский титул. В 38 турах подопечные Зинедина Зидана набрали 87 очков и в турнирной таблице опередили ближайшего преследователя, «Барселону», на 5 очков. В Лиге чемпионов «сливочные» уступили «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала (1:2). Ответная встреча состоится 7 августа.