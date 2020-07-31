«Реал» показал новую домашнюю и гостевую форму

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте представил новые домашний и выездной комплекты игровой формы, в которых команда выступит в сезоне-2020/2021.
Основная экипировка выполнена в традиционном для «Королевского клуба» белом цвете. Особенностью является воротник, а полосы по бокам сделаны розовыми. Гостевой комплект выполнен целиком в розовом цвете, вставки на нём – тёмно-синие. Техническим спонсором «сливочных» является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Реал»
Фото: Официальный сайт ФК «Реал»
«Реал» по итогам завершившегося сезона испанской Примеры завоевал чемпионский титул. В 38 турах подопечные Зинедина Зидана набрали 87 очков и в турнирной таблице опередили ближайшего преследователя, «Барселону», на 5 очков. В Лиге чемпионов «сливочные» уступили «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала (1:2). Ответная встреча состоится 7 августа.
- 31 июля 2020
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