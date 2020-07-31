Игрок «Рубина» Самошников: Тарасов не такой человек, чтобы дебоширить

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал недавние обвинения его партнёра по команде Дмитрия Тарасова в развязном поведении в самолёте.

Ранее сообщалось, что Тарасов и другой игрок «Рубина» Николай Поярков устроили дебош в самолёте.

«В команде не обсуждали, но мне кажется, всё это бред. Дима не такой человек, мне кажется, чтобы дебоширить. Он вполне спокойный. На тренировках он полностью сосредоточен на работе на каждом участке поля. Никаких шуток. Вне поля тоже обычный, весёлый человек, с которым можно пообщаться, спросить совета или ещё что-то.



Особенно нет лидеров в раздевалке, все одинаковы. У любого можно попросить помощи или совета — никто не откажет. Ярко выраженного «дядьки» в команде нет», — приводит слова игрока «ТНВ».