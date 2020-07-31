Игонин: слухи про уход Семака и конфликты смотрятся нелогично. В «Зените» нет паники

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал слухи, согласно которым Сергей Семак может покинуть питерский клуб.



«Все эти новости про уход Семака и конфликты с Рибалтой и Медведевым смотрятся нелогично. Есть результат, все довольны, есть большая вероятность выиграть ещё один трофей. Эта история связана с тем, что не так много новостей сейчас, а новостные порталы просто любят делать новости.



Что касается ухода отдельных футболистов, бывают истории, что агенты пытаются улучшить условия. Может, эта история и имеет место, но очень сомневаюсь. Например, чем может быть недоволен Оздоев? По большому счёту он хоть и футболист основы, но Семаку удаётся раскрывать все его лучшие качества, а не самые лучшие удаётся скрывать. Просто давайте посмотрим, какое количество замен пришлось сделать Семаку, чтобы успокаивать Оздоева. Все взрослые люди и рассуждают логично.



У «Зенита» нет никакой паники и спешки, клуб всё взвешивает. Если мы вспомним историю, которая была пару месяцев назад с Дзюбой. Все говорили: «Дзюба не подписывает контракт, Миллер ему пишет, Дзюба не отвечает». Спокойно доработали сезон и подписали контракт. Все истории, которые сейчас всплывают, из этой же серии», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Семак выложил фото с Рибалтой на фоне слухов об их конфликте