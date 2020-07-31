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Альварес покидает тульский «Арсенал»

Альварес покидает тульский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Испанский защитник Виктор Альварес покинет тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба «оружейников» в "Твиттере".

«У испанского защитника истёк срок контракта с футбольным клубом «Арсенал».

Виктор Альварес перешёл в стан «оружейников» в сезоне-2017/2018. Надёжная игра Виктора на левом фланге помогла «оружейникам» занимать высокие места в Премьер-Лиге и выйти в квалификацию Лиги Европы. На счету Альвареса 77 официальных матчей (2 гола) в футболке тульского клуба.

ПФК «Арсенал» благодарит Виктора Альвареса за профессионализм и желает здоровья и новых успехов в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона тульский «Арсенал» стал восьмым в чемпионате России.

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