Альварес покидает тульский «Арсенал»
Испанский защитник Виктор Альварес покинет тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба «оружейников» в "Твиттере".
«У испанского защитника истёк срок контракта с футбольным клубом «Арсенал».
Виктор Альварес перешёл в стан «оружейников» в сезоне-2017/2018. Надёжная игра Виктора на левом фланге помогла «оружейникам» занимать высокие места в Премьер-Лиге и выйти в квалификацию Лиги Европы. На счету Альвареса 77 официальных матчей (2 гола) в футболке тульского клуба.
ПФК «Арсенал» благодарит Виктора Альвареса за профессионализм и желает здоровья и новых успехов в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.
Напомним, что по итогам минувшего сезона тульский «Арсенал» стал восьмым в чемпионате России.
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