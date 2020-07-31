Альварес покидает тульский «Арсенал»

Испанский защитник Виктор Альварес покинет тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба «оружейников» в "Твиттере".



«У испанского защитника истёк срок контракта с футбольным клубом «Арсенал».



Виктор Альварес перешёл в стан «оружейников» в сезоне-2017/2018. Надёжная игра Виктора на левом фланге помогла «оружейникам» занимать высокие места в Премьер-Лиге и выйти в квалификацию Лиги Европы. На счету Альвареса 77 официальных матчей (2 гола) в футболке тульского клуба.



ПФК «Арсенал» благодарит Виктора Альвареса за профессионализм и желает здоровья и новых успехов в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона тульский «Арсенал» стал восьмым в чемпионате России.