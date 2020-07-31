«Крылья» покинули пятеро игроков. Среди них Лысцов, который должен перейти в «Локомотив»

«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили о расставании с несколькими футболистами.
Помимо вратаря Сергея Рыжикова, об уходе которого было объявлено ранее, команду покинули арендованные у «Спартака» полузащитники Максим Глушенков и Артём Тимофеев, хавбек Антон Терехов, нападающий Дмитрий Молчанов и защитник Виталий Лысцов.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что 28 июля Лысцов пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Локомотив». 25-летний футболист является воспитанником «железнодорожников», а до трансфера в самарскую команду выступал в Португалии за «Бенфику» и другие команды.
«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании коллектив выступит в Футбольной национальной лиге.
- 31 июля 2020
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:16Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было Эксклюзив
-
15:08
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:38
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:46
-
12:29
-
12:26
-
12:25
-
12:17
-
12:13
-
11:59
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:07
-
10:55
-
10:46
-
10:36
-
10:23
-
10:18
-
10:11
-
09:58
-
09:46