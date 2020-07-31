«Крылья» покинули пятеро игроков. Среди них Лысцов, который должен перейти в «Локомотив»

«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили о расставании с несколькими футболистами.



Помимо вратаря Сергея Рыжикова, об уходе которого было объявлено ранее, команду покинули арендованные у «Спартака» полузащитники Максим Глушенков и Артём Тимофеев, хавбек Антон Терехов, нападающий Дмитрий Молчанов и защитник Виталий Лысцов.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что 28 июля Лысцов пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Локомотив». 25-летний футболист является воспитанником «железнодорожников», а до трансфера в самарскую команду выступал в Португалии за «Бенфику» и другие команды.



«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании коллектив выступит в Футбольной национальной лиге.

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