Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья» покинули пятеро игроков. Среди них Лысцов, который должен перейти в «Локомотив»

«Крылья» покинули пятеро игроков. Среди них Лысцов, который должен перейти в «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили о расставании с несколькими футболистами.

Помимо вратаря Сергея Рыжикова, об уходе которого было объявлено ранее, команду покинули арендованные у «Спартака» полузащитники Максим Глушенков и Артём Тимофеев, хавбек Антон Терехов, нападающий Дмитрий Молчанов и защитник Виталий Лысцов.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 28 июля Лысцов пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Локомотив». 25-летний футболист является воспитанником «железнодорожников», а до трансфера в самарскую команду выступал в Португалии за «Бенфику» и другие команды.

«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании коллектив выступит в Футбольной национальной лиге.

Главный тренер «Крыльев»: и первая, и вторая, и третья задачи – это вернуться в РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020