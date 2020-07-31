Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, сообщает Spiegel.
Последним клубом 32-летнего игрока стал московский «Локомотив», с которым он расторг контракт в начале июня этого года. В ходе своей карьеры Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является.
В сборную Германии Хёведес вызывался с 2011 по 2017 год. С национальной командой стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», доигравший сезон без него, занял второе место в турнирной таблице и вышел в Лигу чемпионов.
Ранее карьеру завершил бывший партнёр Хёведеса по сборной Германии Андре Шюррле, в сезоне-2019/2020 игравший за «Спартак».
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