«Крылья Советов» объявили о переходе семи футболистов «Чертаново»
«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили об усилении состава в преддверии нового сезона.
Самарскую команду пополнили сразу семеро игроков из «Чертаново»: вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков и Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев и Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.
Также в «Крылья Советов» вернулся воспитанник клуба защитник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в «Торпедо».
Ранее «Крылья Советов» объявили о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, ранее возглавлявшего «Чертаново».
«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании коллектив выступит в Футбольной национальной лиге.
«Крылья» покинули пятеро игроков. Среди них Лысцов, который должен перейти в «Локомотив»
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