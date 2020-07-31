Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» объявили о переходе семи футболистов «Чертаново»

«Крылья Советов» объявили о переходе семи футболистов «Чертаново»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили об усилении состава в преддверии нового сезона.

Самарскую команду пополнили сразу семеро игроков из «Чертаново»: вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков и Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев и Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.

Также в «Крылья Советов» вернулся воспитанник клуба защитник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в «Торпедо».

Ранее «Крылья Советов» объявили о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина, ранее возглавлявшего «Чертаново».

«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании коллектив выступит в Футбольной национальной лиге.

«Крылья» покинули пятеро игроков. Среди них Лысцов, который должен перейти в «Локомотив»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020