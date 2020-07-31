Андрей Мостовой: рад, что «Зенит» решил меня вернуть

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал своё возвращение из аренды в «Сочи».

«Очень рад тому, что «Зенит» решил меня вернуть, это значит, что в клубе на меня рассчитывают. Я постараюсь оправдать это доверие. Вчера на базе поговорили с тренером, Сергей Богданович выразил свою поддержку, сказал, что я провёл хороший сезон и что он рассчитывает на меня.

Прошедший сезон был моим первым в Премьер-Лиге, считаю, что неплохо его провёл. У нас была сильная команда, хоть первый круг и выдался неудачным. Но потом всё наладилось — все футбольные связи, и вторую часть сезона мы провели на хорошем уровне.



Отдохнуть, конечно, не получилось, но ничего страшного — такая ситуация в мире, все находятся в одинаковом положении. Планирую начать сезон с боевым настроем», — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита».