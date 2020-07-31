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Смолов: мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов

Смолов: мячи «Реалу» и «Барселоне» точно войдут в топ моих памятных голов
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал своё возвращение из аренды.

Напомним, вторую часть прошедшего сезона форвард провёл, выступая за испанскую «Сельту».

«Конечно, голы грандам (речь про голы в ворота «Реала» и «Барселоны». – Прим. «Чемпионата») – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.

В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового побольше историй [осталось]. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.

Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

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