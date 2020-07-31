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Г. Иванов — об отмене переносов: голосования не было, но знаю, что 12 клубов были за

Г. Иванов — об отмене переносов: голосования не было, но знаю, что 12 клубов были за
Футбол / РПЛ 0

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал решение отменить переносы матчей из-за коронавируса.

Ранее лига сообщила, что клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.

«Наш клуб не выступал против, все могут попасть в такую ситуацию. Кто-то перенесёт матч, а в конце чемпионата кто-то получит плюс три очка. Лучше, чтобы все были в равных условиях. Будем надеяться, что всех обойдёт ситуация с коронавирусом. После рестарта клубы научились создавать должные условия для футболистов.

Голосования никакого не было. Знаю только, что 12 клубов точно были за. Команды посылали своё решение отдельно», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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