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РПЛ опубликовала расписание первых шести туров нового сезона

РПЛ опубликовала расписание первых шести туров нового сезона
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала расписание стартовых шести туров чемпионата России сезона-2020/2021.

1-й тур

8 августа
16:00. «Химки» – ЦСКА
18:30. «Тамбов» – «Ростов»

9 августа
17:00. «Уфа» – «Краснодар
19:00. «Арсенал» – «Ахмат»
20:00. «Спартак» – «Сочи»

10 августа
17:00. «Урал» – «Динамо»

11 августа
18:00. «Ротор» – «Зенит»
20:00. «Рубин» – «Локомотив»

2-й тур

14 августа
18:00. «Арсенал» – «Уфа»
19:00. «Сочи» – «Химки»
20:00. «Спартак» – «Ахмат»

15 августа
15:30. «Рубин» – «Урал»
15:30. «Динамо» – «Ротор»
18:00. ЦСКА – «Тамбов»
19:00. «Локомотив» – «Краснодар»
20:00. «Ростов» – «Зенит»

3-й тур

18 августа
18:00. «Сочи» – «Рубин»
19:00. «Тамбов» – «Химки»
20:00. «Краснодар» – «Арсенал»

19 августа
16:00. «Уфа» – «Спартак»
16:00. «Урал» – «Локомотив»
18:00. «Ахмат» – «Ротор»
19:00. «Динамо» – «Ростов»
20:00. «Зенит» – ЦСКА

4-й тур

22 августа
14:00. «Урал» – «Краснодар»
16:00. «Химки» – «Ахмат»
17:30. «Арсенал» – «Динамо»
18:00. «Зенит» – «Тамбов»
20:00. ЦСКА – «Рубин»
20:00. «Ротор» – «Сочи»

23 августа
16:30. «Уфа» – «Ростов»
19:00. «Спартак» – «Локомотив»

5-й тур

25 августа
18:30. «Тамбов» – «Сочи»
20:30. «Арсенал» – «Химки»

26 августа
18:30. «Рубин» – «Уфа»
18:30. «Ротор» – «Спартак»
18:30. «Локомотив» – «Ахмат»
20:30. «Ростов» – «Урал»
20:30. «Краснодар» – ЦСКА
20:45 «Динамо» – «Зенит»

6-й тур

29 августа
15:30. «Рубин» – «Тамбов»
18:00. «Спартак» – «Арсенал»
20:00. «Химки» – «Ротор»

30 августа
14:00. «Уфа» – «Динамо»
16:00. «Локомотив» – «Зенит»
18:00. «Ахмат» – ЦСКА
20:00. «Сочи» – «Урал»
20:00. «Краснодар» – «Ростов»

Ранее РПЛ представила календарь нового сезона.

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