РПЛ опубликовала расписание первых шести туров нового сезона

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала расписание стартовых шести туров чемпионата России сезона-2020/2021.
1-й тур
8 августа
16:00. «Химки» – ЦСКА
18:30. «Тамбов» – «Ростов»
9 августа
17:00. «Уфа» – «Краснодар
19:00. «Арсенал» – «Ахмат»
20:00. «Спартак» – «Сочи»
10 августа
17:00. «Урал» – «Динамо»
11 августа
18:00. «Ротор» – «Зенит»
20:00. «Рубин» – «Локомотив»
2-й тур
14 августа
18:00. «Арсенал» – «Уфа»
19:00. «Сочи» – «Химки»
20:00. «Спартак» – «Ахмат»
15 августа
15:30. «Рубин» – «Урал»
15:30. «Динамо» – «Ротор»
18:00. ЦСКА – «Тамбов»
19:00. «Локомотив» – «Краснодар»
20:00. «Ростов» – «Зенит»
3-й тур
18 августа
18:00. «Сочи» – «Рубин»
19:00. «Тамбов» – «Химки»
20:00. «Краснодар» – «Арсенал»
19 августа
16:00. «Уфа» – «Спартак»
16:00. «Урал» – «Локомотив»
18:00. «Ахмат» – «Ротор»
19:00. «Динамо» – «Ростов»
20:00. «Зенит» – ЦСКА
4-й тур
22 августа
14:00. «Урал» – «Краснодар»
16:00. «Химки» – «Ахмат»
17:30. «Арсенал» – «Динамо»
18:00. «Зенит» – «Тамбов»
20:00. ЦСКА – «Рубин»
20:00. «Ротор» – «Сочи»
23 августа
16:30. «Уфа» – «Ростов»
19:00. «Спартак» – «Локомотив»
5-й тур
25 августа
18:30. «Тамбов» – «Сочи»
20:30. «Арсенал» – «Химки»
26 августа
18:30. «Рубин» – «Уфа»
18:30. «Ротор» – «Спартак»
18:30. «Локомотив» – «Ахмат»
20:30. «Ростов» – «Урал»
20:30. «Краснодар» – ЦСКА
20:45 «Динамо» – «Зенит»
6-й тур
29 августа
15:30. «Рубин» – «Тамбов»
18:00. «Спартак» – «Арсенал»
20:00. «Химки» – «Ротор»
30 августа
14:00. «Уфа» – «Динамо»
16:00. «Локомотив» – «Зенит»
18:00. «Ахмат» – ЦСКА
20:00. «Сочи» – «Урал»
20:00. «Краснодар» – «Ростов»
Ранее РПЛ представила календарь нового сезона.
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