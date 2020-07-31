Хосонов стал игроком «Алании»

Полузащитник Хетаг Хосонов перешёл из московского ЦСКА во владикавказскую «Аланию», сообщает официальный сайт красно-синих.

Хетаг Хосонов перешёл в «Аланию» из своего родного Владикавказа на постоянной основе. В сезоне-2020/2021 осетинская команда будет выступать в ФНЛ.



Хосонов — выпускник «армейской» академии. Помимо победы в Суперкубке он завоевал с ПФК ЦСКА серебряные медали чемпионата России сезона-2017/2018 и золотые медали молодёжного первенства сезона-2018/2019. За основную команду красно-синих сыграл 17 матчей, трижды выходил на поле в матчах Лиги чемпионов.



ПФК ЦСКА благодарит Хетага за годы, отданные красно-синим, и желает удачи и побед в дальнейшей карьере, сообщается на официальном сайте московского клуба.