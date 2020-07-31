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Румменигге: для меня Алаба как Беккенбауэр. Уверен, он завершит карьеру в «Баварии»

Румменигге: для меня Алаба как Беккенбауэр. Уверен, он завершит карьеру в «Баварии»
Футбол / Германия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил выступление защитника Давида Алабы в минувшем сезоне, а также высказался о его будущем.

«Первым делом должен отметить, что Давид провёл отличный сезон. Его перевод на позицию центрального защитника был вынужденной мерой – несколько игроков получили травмы. У нас долгое время не было лидера в обороне. Человека, способного взять всё под контроль и руководить партнёрами. И Алаба делал именно это. Он очень важен для нас, это даже не нужно обсуждать.

Я оптимистично настроен и уверен, что в итоге мы придём к соглашению и Давид завершит карьеру здесь. Всегда говорил, что для меня он как Франц Беккенбауэр. Он первый, кто снова заиграл на таком уровне», — цитирует Румменигге Sky Germany.

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