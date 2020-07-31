«Зенит» объявил о продлении контракта с 33-летним Михаилом Кержаковым

Петербургский «Зенит» продлил соглашение с голкипером Михаилом Кержаковым, сообщается на официальном сайте клуба.
«Новый контракт с 33-летним вратарём подписан по схеме «1+1». Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с продлением соглашения и желают завоевать новые трофеи вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении.
Михаил Кержаков с 2004 года выступал за дубль петербуржцев, привлекался к работе с основной командой. С 2008 по 2011 год на правах аренды играл за «Спортакадемклуб», ульяновскую «Волгу», «Волгарь-Газпром» и «Аланию». Провёл два сезона в Нижнем Новгороде, а затем перешёл в «Анжи».
В 2015 году Кержаков присоединился к «Зениту». Вторую половину сезона-2016/2017 вратарь провёл в «Оренбурге», после чего вернулся в Петербург. Всего в составе сине-бело-голубых вратарь провёл 38 матчей. Вместе с «Зенитом» Кержаков дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.
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