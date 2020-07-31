Семак: рассчитываем на Ловрена в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы успел приехать
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке команды к Суперкубку России.
«Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.
Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», — приводит слова Семака пресс-служба «Локомотива».
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.
Семак: Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена
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