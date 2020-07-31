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Артета: не стоит сравнивать меня и Лэмпарда с Гвардиолой и Клоппом

Артета: не стоит сравнивать меня и Лэмпарда с Гвардиолой и Клоппом
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не согласился с мнением, что он и наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард являются наследниками Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).

«Фрэнк был топ-игроком. Невероятно, что ему удалось демонстрировать такую последовательность в большом клубе на протяжении многих лет. Это огромное достижение. Как тренер, он показал свои амбиции и характер, когда возглавлял «Дерби Каунти». Мы оба молоды, оба стараемся учиться. Я считаю, что не стоит сравнивать нас с этими двумя специалистами», — приводит слова Микеля Goal.

Завтра, 1 августа, «Арсенал» Артеты и «Челси» Лэмпарда сыграют в финале Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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