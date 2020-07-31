Артета: не стоит сравнивать меня и Лэмпарда с Гвардиолой и Клоппом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не согласился с мнением, что он и наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард являются наследниками Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).
«Фрэнк был топ-игроком. Невероятно, что ему удалось демонстрировать такую последовательность в большом клубе на протяжении многих лет. Это огромное достижение. Как тренер, он показал свои амбиции и характер, когда возглавлял «Дерби Каунти». Мы оба молоды, оба стараемся учиться. Я считаю, что не стоит сравнивать нас с этими двумя специалистами», — приводит слова Микеля Goal.
Завтра, 1 августа, «Арсенал» Артеты и «Челси» Лэмпарда сыграют в финале Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 31 июля 2020
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
18:05
-
17:52
-
17:46
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:08
-
16:41
-
16:38
-
16:30
-
16:07
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:16Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было Эксклюзив
-
15:08
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:38
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
12:58