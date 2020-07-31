Быстров: фанаты покричат один матч, но, если Кокорин забьёт пару мячей, его будут любить
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о возможном подписании нападающим Александром Кокориным контракта с московским клубом.
«Никаких рисков нет. Могут быть травмы, но от них никто не застрахован. Кокорин — сильный футболист для нашего чемпионата. «Спартак» приобретёт в качестве после его прихода.
Кокорин говорил, что никогда не будет выступать за «Спартак»? Конечно, болельщики будут это вспоминать. Ему нужно доказывать своей игрой. Если ему удастся наладить связку с Соболевым, которая будет соответствовать дуэту Дзюба — Азмун, наш чемпионат приобретёт. Болельщики покричат один матч, но, если Александр забьёт пару мячей, его все будут любить", — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
Александр Кокорин: «Спартак»? Скоро всё узнаете
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