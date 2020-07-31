Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Радимов: прекрасно понимаю, что Семак не уйдёт из «Зенита»

Радимов: прекрасно понимаю, что Семак не уйдёт из «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что наставник питерцев Сергей Семак может покинуть клуб.

«Как я отнёсся к новостям о том, что Семак может уйти из «Зенита»? Никак! Потому что прекрасно понимаю, что этого не произойдёт. Сейчас межсезонье — о чём-то надо писать. Семак же, мне кажется, уже сам на всё ответил, опубликовав в „Инстаграме“ фото в обнимку со спортивным директором клуба Рибалтой», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее иронично отреагировал на слухи о конфликте в клубе, на своей странице в «Инстаграме» опубликовав совместное фото со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. В СМИ писали, что Семак рассматривает возможность ухода с поста из-за сложных взаимоотношений с Рибалтой и генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

Семак выложил фото с Рибалтой на фоне слухов об их конфликте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020