Радимов: прекрасно понимаю, что Семак не уйдёт из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что наставник питерцев Сергей Семак может покинуть клуб.



«Как я отнёсся к новостям о том, что Семак может уйти из «Зенита»? Никак! Потому что прекрасно понимаю, что этого не произойдёт. Сейчас межсезонье — о чём-то надо писать. Семак же, мне кажется, уже сам на всё ответил, опубликовав в „Инстаграме“ фото в обнимку со спортивным директором клуба Рибалтой», — цитирует Радимова «Матч ТВ».



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее иронично отреагировал на слухи о конфликте в клубе, на своей странице в «Инстаграме» опубликовав совместное фото со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. В СМИ писали, что Семак рассматривает возможность ухода с поста из-за сложных взаимоотношений с Рибалтой и генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

Семак выложил фото с Рибалтой на фоне слухов об их конфликте