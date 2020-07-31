Радимов: прекрасно понимаю, что Семак не уйдёт из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что наставник питерцев Сергей Семак может покинуть клуб.
«Как я отнёсся к новостям о том, что Семак может уйти из «Зенита»? Никак! Потому что прекрасно понимаю, что этого не произойдёт. Сейчас межсезонье — о чём-то надо писать. Семак же, мне кажется, уже сам на всё ответил, опубликовав в „Инстаграме“ фото в обнимку со спортивным директором клуба Рибалтой», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее иронично отреагировал на слухи о конфликте в клубе, на своей странице в «Инстаграме» опубликовав совместное фото со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. В СМИ писали, что Семак рассматривает возможность ухода с поста из-за сложных взаимоотношений с Рибалтой и генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.
- 31 июля 2020
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
18:05
-
17:52
-
17:46
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:08
-
16:41
-
16:38
-
16:30
-
16:07
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:16Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было Эксклюзив
-
15:08
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:38
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
12:58