«Тамбов» планирует заключить контракт с Сергеем Рыжиковым
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб работает над подписанием соглашения с голкипером Сергеем Рыжиковым, который является свободным агентом.
«Планируем заключить с Рыжиковым контракт на год. Он уже в расположении команды», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Последние два года Рыжиков провёл в «Крыльях Советов». До этого 39-летний вратарь защищал цвета «Рубина», «Томи», московского «Локомотива», «Анжи», «Сатурна» из Раменского, «Салюта-Энергии», «Салюта-Энергии-2» и «Оскола».
В сезоне-2019/2020 Сергей принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. Голкипер пропустил 25 мячей и провёл 6 сухих встреч.
«Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.
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