Румменигге: Тьяго хочет принять новый вызов. «Бавария» должна смириться с этим

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сказал, что клубу не удалось договориться с Тьяго Алькантарой о продлении контракта, поскольку испанец хочет продолжить карьеру в другом месте.

«Переговоры были довольно продуктивными. В какой-то момент нам казалось, что мы заключим сделку, но потом Тьяго сообщил, что хочет принять новый вызов. «Бавария» должна смириться с этим.

Контракт с Алькантарой рассчитан ещё на один год. Если какой-то клуб хочет заполучить его, придётся заплатить определённую сумму. € 35 млн? Я не хочу публично комментировать такие вопросы.

Мы со всем разберёмся. Но, как я уже говорил ранее, «Бавария» не будет устраивать летнюю распродажу», — приводит слова председателя правления мюнхенского клуба Sky Germany.