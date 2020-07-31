Гайч: ЦСКА — один из сильнейших клубов России. Красный и синий — приятные цвета

Нападающий «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч прокомментировал переход в московский ЦСКА.
«ЦСКА — один из сильнейших клубов России. Я видел новый стадион, он очень красивый. Менеджеры сказали мне, что у ЦСКА очень молодая команда, и я собираюсь быстро к ней адаптироваться, потому что там очень тёплая, дружелюбная среда. Фанаты ЦСКА уже написали мне множество сообщений во всех социальных сетях.
Они спрашивали меня, когда я собираюсь перейти в московский клуб. Ждут, чтобы приветствовать меня. Это прекрасно, потому что я уже почувствовал большую привязанность к клубу. Один из фанатов сказал мне, что произойдёт ошибка, если трансфер не будет официально оформлен возле танка, ха-ха. ЦСКА — красно-синие, это приятные цвета", — цитирует Гайча Clarin.
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