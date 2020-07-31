Гайч рассказал о беседах с Гончаренко

Нападающий «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч, который перешёл в московский ЦСКА, сообщил, что несколько раз говорил с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко.

«Да, у нас было много звонков по телефону и в Zoom с помощью переводчика. Мы говорили обо всём: о городе и о команде. Он сказал мне, что может расположить меня только на острие или в связке с другим нападающим и что это связано с наличием разных схем. Гончаренко сказал мне, что никак не может дождаться момента моего приезда, и это придало мне уверенности. Он говорит, что следит за мной со времён моего первого турнира в сборной. Он смотрел все турниры с моим участием», — цитирует Гайча Clarin.

30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Игрок уже попрощался с болельщиками.