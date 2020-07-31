Адольфо Гайч: в будущем хотел бы вернуться в «Сан-Лоренсо»

Нападающий «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч, который перешёл в московский ЦСКА, заявил, что планирует когда-нибудь вернуться в аргентинский клуб.
«Год или два назад не предполагал, что всё произойдет так быстро. Но получилось именно так. Мог уйти в январе, но переход в «Брюгге» не состоялся. Теперь перехожу в ЦСКА. Буду рад сделать качественный рывок в карьере, выступая в Европе.
Болельщики «Сан-Лоренсо» сожалеют о моём уходе. Всё могло быть иначе, но происходит именно так. Бесполезно оглядываться назад, теперь нужно только упорно работать, смотреть в будущее. В будущем хотел бы вернуться в «Сан-Лоренсо", — цитирует Гайча Clarin.
30 июля «Сан-Лоренсо де Альмагро» сообщил, что Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА. Игрок уже попрощался с болельщиками. Футболист сообщил, что несколько раз говорил с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко.
- 31 июля 2020
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